COP26会议汇总文件草案公布 未提废除化石燃料

哈通社/努尔苏丹/11月9日 -- 各国在《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议（COP26）上汇总文件的主要内容草案8日曝光。草案虽然写入了把全球气温升幅控制在1.5度的重要性，但未提及废除化石燃料。

据日本共同社报道，草案由主席国英国基于各国意见提出，是今后谈判的基础。作为写入文件的要素，写有«朝着实现1.5度目标持续努力，强调维持目标的重要性»。另一方面，草案未提及减少使用煤炭、石油等化石燃料。

主席国英国8日召开会议，就草案听取与会国意见。据悉，有其他国家要求写入去化石燃料相关表述。

9日，就COP26议题展开谈判的部长级会议将启动。关于制定应对全球变暖的国际框架《巴黎协定》的实施规则、以及发达国家对发展中国家气候变化对策的资金援助应有方式等各国需要协调的议题，将力争在政治层面上协调。

第26届联合国气候变化大会（简称：COP26）于2021年11月1日至11月12日在苏格兰格拉斯哥举行，由英国中央政府（联同苏格兰自治政府）与意大利政府合作举办。是次会议共合并三个国际公约缔约国会议，包括：《联合国气候变化框架公约》 第26次缔约国会议、《京都议定书》第16次缔约国会议（CMP16）以及《巴黎协定》第三次缔约国会议（CMA3）。

会议原定早于2020年11月在同一会场举行，但鉴于2019冠状病毒病疫情，被延后一年。