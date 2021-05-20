COVID-19全球累计患者人数超过1.6亿

哈通社/努尔苏丹/5月20日 – 据哈萨克斯坦新冠防控跨部门委员会消息，自新冠大流行爆发至今，全球已有累计1.6亿人罹患2019新冠病毒病（COVID-19）。

统计显示，德国目前累计患者人数达到了350万人，其中90%，也就是323万人已经康复。

根据这一数据，也可以预测全球对SARS-CoV-2病毒的疫苗的需求。

需要提醒的是，即便是COVID-19的康复者，也可能会需要在必要时注射疫苗。

英国近期向印度输送了1000台呼吸机。

英国外交大臣多米尼克·伦尼·拉布表示，在抗击新冠的事业上，全人类都是一体的，应相互支持避免感染的扩散。

此前，英国已经向印度供应了200台呼吸机和500台制氧设备作为援助。

在经历了长达4个月的停航之后，意大利库斯塔航运公司恢复了邮轮的运行。

载有1500名乘客的Costa Smeralda号邮轮自萨沃纳启程，这是这艘大型邮轮荷载乘客总数的1/4。

在登船之前，所有乘客和船员都接受了新冠检测。

此外，在船上所有人员都必须佩戴口罩。

邮轮的航线将沿着意大利海岸航行。

美国的疫情形势开始好转，新冠死亡情况正在不断减少当中，新增患者数量也在下降。

美国CDC消息称，上周该国有546人因COVID-19病逝。

【编译：木合塔尔·木拉提】