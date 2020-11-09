美国累计感染COVID-19的人数超过1000万

哈通社/华盛顿/11月9日--据路透社报道，自大流行开始以来，美国成为世界上首个累计确诊感染冠状病毒患者总数超过1000万的国家。

截至11月8日，全球累计感染总数已超过5000万。

在过去的10天中，美国已新增确诊近一百万例病例。这是自293天前美国出现首例冠状病毒感染病例以来的最高水平。

据路透社报道，美国上周日新增131420例冠状病毒感染病例，这是该国冠状病毒感染病例连续第七天以六位数的速度增长

上周的日均涨幅至少为29％，高于印度和法国这两个受灾最严重的亚洲和欧洲国家的平均增长率。

美国因冠状病毒感染而死亡的人数已达23.7万人。

据路透社分析，每天新增的11例冠状病毒死亡病例中就有1例发生在美国。因此，在过去五天中，美国全国的死亡人数增加了1000多人。

据卫生专家介绍，由于该国感染人数急剧增加，预计在未来四至六周内，因冠状病毒感染而死亡人数将继续增加。

值得一提的是，美国中西部地区受影响最大，北达科他州、南达科他州、威斯康星州、爱荷华州和内布拉斯加州的人均感染率最高。

纽约州仍然是冠状病毒感染死亡人数最多的地区，死亡人数超过3.3万人，占美国总死亡人数的14％。

【编译：阿拉依】