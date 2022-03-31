首都一因COVID-19导致肺部100%损伤的孕妇顺产健康女婴

哈通社/努尔苏丹/3月31日 – 因COVID-19而导致肺部受损达100%的一名首都孕妇顺利产下了一个健康的女婴。

据哈萨克斯坦社会医疗保险基金努尔苏丹市分支机构消息，首都努尔苏丹市第二综合医院妇产科为一名肺部遭受严重损伤的孕妇进行了分娩手术，并顺利产下一体重4000克的健康女婴。

据悉，该孕妇被诊断出感染2019冠状病毒，并患有严重的双侧病毒性肺炎，肺部损伤面积达100%。

据了解，患者在2个月前被第二综合医院重症监护病房收治。

据主治医生介绍，在完成分娩后，患者的情况一度十分糟糕，需要接入体外生命支持系统。医生们为保住患者的生命，这2个月内一直在采取积极的治疗措施。最终，经过50多天的治疗后，患者的生命体征均已基本恢复稳定，并且已经可以自主呼吸。

这位患者目前已经从重症监护病房转移至专科病房，并继续由医护人员悉心照顾。

值得一提的是，这位患者所接受的医疗服务是在强制性社会医疗保险体系中提供的。患者近两个月内产生的1600万坚戈的治疗费用将完全由医保体系承担。

【编译：木合塔尔·木拉提】