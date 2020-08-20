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    09:12, 20 八月份 2020 | GMT +6

    COVID-19全球累计确诊数超过2226万

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    哈通社/努尔苏丹/8月20日 – 全球新冠肺炎累计确诊病患数已经超过了2226万例。

    根据美国约翰·霍普金斯大学的统计，截至发稿时，全球范围内累计确诊的COVID-19病例总数为22,262,946例。其中784 ,107例病逝，14,198,187例康复出院。

    新冠肺炎病例累计数量最多的20个国家：

    美国-5,525,235

    巴西-3,407,354

    印度-2,767,273

    俄罗斯-935,066

    南非-596,060

    秘鲁-549,321

    墨西哥-531,239

    哥伦比亚-489,122

    智利-390,037

    西班牙-370,867

    伊朗-350,279

    英国-322,996

    阿根廷-312,659

    沙特阿拉伯-302,686

    巴基斯坦-290,445

    孟加拉国-285,091

    法国-256,534

    意大利-255,278

    土耳其-253,108

    德国-229,706

    而根据世界卫生组织的统计，全球新冠肺炎确诊患者总数为21,989,366人，其中775,893人病逝。

    根据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台公布的数据，目前哈萨克斯坦累计确诊的新冠患者总数为103815人，其中86450人已经康复出院，1415人病逝。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    国际 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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