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COVID-19全球累计确诊数超过2226万
哈通社/努尔苏丹/8月20日 – 全球新冠肺炎累计确诊病患数已经超过了2226万例。
根据美国约翰·霍普金斯大学的统计，截至发稿时，全球范围内累计确诊的COVID-19病例总数为22,262,946例。其中784 ,107例病逝，14,198,187例康复出院。
新冠肺炎病例累计数量最多的20个国家：
美国-5,525,235
巴西-3,407,354
印度-2,767,273
俄罗斯-935,066
南非-596,060
秘鲁-549,321
墨西哥-531,239
哥伦比亚-489,122
智利-390,037
西班牙-370,867
伊朗-350,279
英国-322,996
阿根廷-312,659
沙特阿拉伯-302,686
巴基斯坦-290,445
孟加拉国-285,091
法国-256,534
意大利-255,278
土耳其-253,108
德国-229,706
而根据世界卫生组织的统计，全球新冠肺炎确诊患者总数为21,989,366人，其中775,893人病逝。
根据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台公布的数据，目前哈萨克斯坦累计确诊的新冠患者总数为103815人，其中86450人已经康复出院，1415人病逝。
【编译：木合塔尔·木拉提】