因生产COVID-19疫苗可能需要杀死50万条鲨鱼

哈通社/纽约/9月28日--据Sky News报道，因生产冠状病毒疫苗可能会杀死50万条鲨鱼。

据美国野生动物专家介绍，鲨鱼肝脏中含有一种用于生产冠状病毒疫苗的原料。该原料被称为角鲨烯，目前在医学上被用作一种佐剂，可增强人体的免疫反应，从而提高疫苗的有效性。

据报道，一家英国制药公司正在使用角鲨烯生产流感疫苗。计划在五月份生产十亿剂佐剂，用于生产冠状病毒疫苗。大约需要约三千条鲨鱼才能提取一吨角鲨烯。

根据位于加利福尼亚的鲨鱼联盟（Shark Allies）的说法，必须杀死约25万条鲨鱼才能向地球上每个人提供一剂包含鲨鱼肝油的疫苗，但根据剂量的多少，需要屠宰的鲨鱼数量可能更高。

研究人员预测，如果需要两剂疫苗来为全球人口接种，那么需要杀死的鲨鱼数量可能会增加到50万。为了避免这种情况，科学家正在测试角鲨烯的替代品，一种由甘蔗制成的合成替代品。

鲨鱼联盟（Shark Allies）创始人兼执行董事斯蒂芬妮·布兰德尔说：«没人知道冠状病毒大流行会持续多久，它会带来多大的破坏，我们将经历多少波疫情。如果我们将鲨鱼用作疫苗，鲨鱼的数量每年将越来越少。»

角鲨烯还用于制造化妆品和机油，环保组织估计每年约有300万条鲨鱼被捕杀。 环保组织担心，对角鲨烯需求的急剧上升将威胁到某些濒临灭绝的鲨鱼，例如黑鲨。

【编译：阿拉依】



