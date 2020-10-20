哈各级医院将为COVID-19确诊患者提供免费药品

哈通社/努尔苏丹/10月20日 – 哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔20日表示，哈国各类医疗机构将免费为已确诊的2019新冠病毒病（COVID-19）患者提供降温药和抗凝剂。

在周二召开的政府例行工作会议上，卫生部部长阿列克谢·崔表示，卫生部已经扩增了用于治疗COVID-19的门诊用药清单。

«也就是说，已经确诊的新冠轻症患者，无需提供PCR检测报告，只需凭借所在地登记医院医生出具的诊断书，即可免费从医院药房领取降温药物和抗凝剂（用来防止血液凝固的物质）。»崔说。

根据卫生部长的说法，目前已经为此准备了可供应100万人使用的药品，总价值约15亿坚戈。

部长强调，该措施将有效减少门诊患者的数量，减轻门诊在治疗COVID-19轻症患者方面的压力，降低药品成本并减少政府在住院治疗方面的开支。

部长表示，将在2020年10月30日前完成相关药品储备的后续工作。SK药业将负责采购33种药品，总支出将达到31亿坚戈。

此外，卫生部还采购了一批个人防护用品，用于分配给各个医疗机构医护人员使用。

【编译：木合塔尔·木拉提】