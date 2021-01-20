中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    14:27, 20 一月 2021 | GMT +6

    世卫组织：上周因COVID-19死亡人数创历史新高

    None
    None
    哈通社/日内瓦/1月20日--据世卫组织官网消息，世界卫生组织（WHO）报告称，上周，世界各地因冠状病毒感染而死亡的人数创下历史新高。

    根据世卫组织《流行病学周报》，在过去一周中（1月11日至17日），全世界共有93,882人死于冠状病毒感染，这是自冠状大流行以来的最高记录。与前一周相比，因COVID-19死亡人数增加了9％。全世界死于冠状病毒感染的总人数已达到2,014,957人。

    在过去一周中，西太平洋地区的死亡率上升幅度最大，达到35％，东地中海地区的上升幅度最小，为2％。美洲一周内死于COVID-19的人数最多，为43804人。

    至于发病率，世卫组织公报指出，美洲、欧洲和东南亚的发病率有所下降，但在东地中海、非洲和西太平洋区域，发病率却有所上升。欧洲的新增病例下降率最大，达到15％，西太平洋地区的新增病例上升率最大，为14％。

    美洲在一周内的COVID-19新增病例数最多，为2,467,817例。其次是欧洲， 新增 1,610,353例冠状病毒感染病例。东南亚排名第三，新增病例数为204,654例。根据世界卫生组织的数据，在过去一周中，全世界共报告了4,725,029例新增确诊冠状病毒感染病例。

    【编译：阿拉依】


    标签:
    医疗卫生 黄金储备 世卫组织 新型冠状病毒
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!