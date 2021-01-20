世卫组织：上周因COVID-19死亡人数创历史新高

哈通社/日内瓦/1月20日--据世卫组织官网消息，世界卫生组织（WHO）报告称，上周，世界各地因冠状病毒感染而死亡的人数创下历史新高。

根据世卫组织《流行病学周报》，在过去一周中（1月11日至17日），全世界共有93,882人死于冠状病毒感染，这是自冠状大流行以来的最高记录。与前一周相比，因COVID-19死亡人数增加了9％。全世界死于冠状病毒感染的总人数已达到2,014,957人。

在过去一周中，西太平洋地区的死亡率上升幅度最大，达到35％，东地中海地区的上升幅度最小，为2％。美洲一周内死于COVID-19的人数最多，为43804人。

至于发病率，世卫组织公报指出，美洲、欧洲和东南亚的发病率有所下降，但在东地中海、非洲和西太平洋区域，发病率却有所上升。欧洲的新增病例下降率最大，达到15％，西太平洋地区的新增病例上升率最大，为14％。

美洲在一周内的COVID-19新增病例数最多，为2,467,817例。其次是欧洲， 新增 1,610,353例冠状病毒感染病例。东南亚排名第三，新增病例数为204,654例。根据世界卫生组织的数据，在过去一周中，全世界共报告了4,725,029例新增确诊冠状病毒感染病例。

【编译：阿拉依】



