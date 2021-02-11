哈通社/巴库/2月11日--阿塞拜疆医疗管理协会“TƏBIB”报告称，变异COVID-19毒株有可能会进入阿塞拜疆。

因此，“TƏBIB”认为需要采取更严谨的方法来解决疫苗接种问题，以防止变异毒株的传播。

该协会工作人员指出，在接种第二剂疫苗后，人体对冠状病毒的抵抗力会有所提高，在60％-90％之间，但是，接种疫苗后仍不应该放松警惕，因为，目前尚不清楚疫苗能够提供多长时间的保护。与此同时，根据TƏBIB的估计，疫苗可以保护人体免受新冠病毒侵扰1-2年。

此外，在谈到接种疫苗后再次感染COVID-19的可能性，以及疫苗是否能完全预防冠状病毒时，TƏBIB表示：“疫苗在注射第二剂2周后显示出其作用，我们就可以确定血液中是否存在抗体，但这取决于人的免疫力。不同疫苗的研究结果不同。根据土耳其对‘CoronaVac’疫苗的研究，其有效性为92％，而根据巴西的研究，该疫苗将提供100％的保护。”

根据早前报道，阿塞拜疆于1月18日开始为人群接种SARS-CoV-2冠状病毒疫苗。根据“阿塞拜疆共和国2021-2022年COVID-19疫苗接种策略”，医务工作者是第一批接种疫苗的人群，之后将对其余人群进行疫苗接种（18岁以下人群，孕妇和过敏症患者除外）。阿塞拜疆是使用中国Sinovac公司生产的“CoronaVac”疫苗对人群进行接种的。

过去24小时，阿塞拜疆新增147例确诊感染冠状病毒病例，有236人治愈康复，有4人死亡。全国累计共有231,509例冠状病毒感染病例，迄今为止已进行了2,470,980次COVID-19检测。

【编译：阿拉依】



