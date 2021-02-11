哈萨克斯坦和美国将加强在抗击COVID-19领域的合作

哈通社/努尔苏丹/2月11日--据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，在国内医学代表与约翰·霍普金斯大学生物医学研究中心教授的参加下，举行了一场在线网络研讨会，以交流抗击冠状病毒大流行的经验。

哈萨克斯坦驻美国大使叶尔詹•哈兹汗诺夫在讲话中指出了两国在抗击全球流行病方面建立伙伴关系以及在与疾病预防控制区域中心长期合作的框架内进行信息交流的重要性。

哈萨克斯坦卫生部第一副部长马拉特·硕然诺夫通报了哈国的流行病学情况和所采取的措施，以及哈萨克斯坦新冠疫苗QazCovid-in的生产情况。

由约翰·霍普金斯国际医学研究中心主席查尔斯·维纳博士领导的医务工作者分享了他们与全球流行作斗争的经验，并就以下主题作了报告：«在医院环境中治疗COVID-19的算法»、«重症监护病房中治疗COVID -19的算法»和« COVID-19治疗算法：组织特征»。

哈萨克斯坦卫生部代表以及参与抗击大流行的地方卫生保健机构的医务人员参加了此次活动。

约翰霍普金斯大学美国医学诊所是世界上最大的现代医学中心之一，成立于1889年，并在抗击冠状病毒大流行方面处于领先地位。

【编译：阿拉依】



