哈萨克斯坦如何走出COVID-19影响——经济学家的观点

哈通社/努尔苏丹/5月19日 -- 第八届哈萨克斯坦首席财务官（CFO）峰会正在以线上模式在多个互联网平台同时举行。

来自国内外的知名经济学家和分析人士就哈萨克斯坦经济的现状、前景以及其他重要的议题进行了讨论。

其中，著名经济学家阿勒马斯·楚钦作为首要嘉宾在会上发言。

他在讲话中表示，新冠疫情在2020年大范围爆发以后，许多经济学家对哈萨克斯坦如何面对随之而来的经济难题颇为头疼，也有不少人提出了各自的方案。

«走出危机的方案中提出了V型，以及Y、W、L型等解决方式。»他说。

根据阿勒马斯·楚钦的介绍，所谓的V型方案，即«触底反弹»模式。Y型方案属于长期模式。W型方案更加复杂。而L型方案则是面对最艰难情况下的选择，也就是说，如果进入L型模式，经济将面临长期的困境。

阿勒马斯·楚钦认为，目前哈萨克斯坦和全球大多数国家的经济面对的情况属于K型。

«也就是说，一部分经济部门重新恢复了增长，而另一部分则面对着困境需要得到支持。»他说。

阿勒马斯·楚钦以阿斯塔纳航空公司为例称，虽然受到新冠全球大流行的影响，导致该公司被迫关闭了多条航线并承受了巨大的经济损失，当由于自身的雄厚实力，该公司依然保持着活力。

但他同时认为，如果新冠大流行的影响继续持续一年以上的时间，那么大型企业能否度过难关，就很难预期了。

因此，阿勒马斯·楚钦指出，政府或许有必要在需要的时候对主要行业的企业提供支持。

【编译：木合塔尔·木拉提】