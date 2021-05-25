世界卫生大会将重点关注结束COVID-19疫情并为下一次大流行做好准备

哈通社/努尔苏丹/5月25日--据世卫组织新闻报道，今年在全球所有人的健康与福祉都面临COVID-19威胁的背景下，第七十四届世界卫生大会将强调必须立即结束当前的大流行疫情并建设一个更健康、更安全和更公平的世界，为下一次大流行做好防范。

卫生大会是世卫组织的最高决策机构，将请世界各地会员国代表团出席，还将对准会员、观察员、联合国和其他与会政府间组织的代表以及非国家行为者开放。今年的会议将于2021年5月24日至6月1日以虚拟方式举行。

过去一年里，全球COVID-19病例增加了40倍，达到1.62亿例，同时死亡人数增加了11倍，超过330万例。

这场大流行疫情对所有国家都造成了沉重打击，但对那些已经脆弱的社区的影响最为严重，这些社区更容易感染这一疾病，但却难以获得高质量的卫生保健服务，而且还更可能因遏制大流行的措施而遭受不利后果（如收入损失）。

世卫组织总干事谭德塞博士说：«危机往往能激发人们和组织的最佳表现。从世卫组织的战略防范和应对计划到其技术指导、团结试验、联合国供应链工作队、OpenWHO.org学习平台以及诸如获取COVID-19工具加速计划及其COVAX伙伴关系和团结应对基金等举措，世卫组织为各国提供了基于证据的有效工具以帮助预防感染、挽救生命和维持基本卫生服务。令我特别自豪的是，过去17个月中世卫组织工作人员在世界各地开展了令人难以置信的工作，帮助各国使用这些工具»。

但是大流行疫情远未结束，全球应对工作正处于关键阶段。然而，世界各地情况的巨大差异在继续阻碍进展，最紧迫的问题之一是疫苗供应不公平，这对结束大流行和全球复苏构成了威胁——75%以上的疫苗剂量仅用于10个国家；收入最低国家接种的剂量不到全球剂量的0.5%。

谭德塞博士补充说：«今年的世界卫生大会将在塑造未来全球卫生架构方面和在加强世卫组织能力以履行其使命和任务方面发挥重要作用»。

大会的议程将侧重于卫生相关可持续发展目标和世卫组织的«三个十亿»目标，即：全民健康覆盖受益人口新增10亿人；面对突发卫生事件受到更好保护的人口新增10亿人；健康和福祉得到改善的人口新增10亿人。

世界卫生大会期间还将提交世卫组织的结果报告。

高级别会议于5月24日（欧洲中部夏令时10:00-12:00）举行，出席者包括国家元首和政府首脑以及特邀嘉宾，世卫组织总干事将发表讲话。

随后大会的两个委员会，即主要负责规划和预算事项的甲委员会和主要负责行政、财务和法律事项的乙委员会，将审议各个议程项目。其中主要包括：

2022–2023年规划预算方案

世卫组织在突发卫生事件领域的工作，COVID-19应对，包括COVID-19大流行的精神卫生防范和应对

《公共卫生、创新和知识产权全球战略和行动计划》

全球患者安全行动

世卫组织卫生、环境与气候变化全球战略

非传染性疾病

抗微生物药物耐药性

2030年免疫议程

2030年可持续发展议程中的卫生问题

护理与助产服务全球战略方向

脊髓灰炎

世卫组织转型

大会将收到三份关于COVID-19应对工作的报告，即：突发卫生事件规划独立监督和咨询委员会的报告、大流行防范和应对独立小组的报告以及《国际卫生条例（2005）》在COVID-19应对期间的运作情况审查委员会的报告。