国际戒烟日：吸烟损害呼吸道 使人更容易感染COVID-19

哈通社/努尔苏丹/11月18日 -- 每年11月的第三个周四是国际戒烟日。

2021年的戒烟日是11月18日，也就是今天。

该国际日由美国癌症协会于1977年设立，设立该节日的宗旨是提醒公众吸烟的危害。早在上世纪80年代，人们就已经察觉到吸烟对身体健康产生的巨大影响。

吸烟会对人体呼吸道以及肺部造成很大影响。

哈萨克斯坦心脏病学和内科研究所日间医院主任医师高哈尔·科扎基耶娃指出，由于烟草燃烧的高温，吸烟者的呼吸道和肺部在吸入这些烟草燃烧物的过程中，很容易遭到破坏并出现发炎等症状，这在当前的新冠大流行背景下更加危险。换句话说，吸烟者更容易患上严重的新冠病毒感染。此外，吸烟者患重病的风险也更高，因为他们的肺部已经受损。

吸烟者患冠心病的风险也是非吸烟者的2.2倍。即使每天只吸一支烟，也会使男性冠心病风险增加74%，女性冠心病风险增加119%，而吸烟者中风的风险则是非吸烟者的1.5倍。

吸烟者还会出现患早发冠心病的状况。早发冠心病是指患者发病年龄较轻，男性发生冠心病年龄不超过55岁者，女性发病年龄不超过65岁者。

国内外研究普遍认为，早发冠心病与家族史、吸烟、喝酒、肥胖、性别等因素有关，并且证实了吸烟是早发冠心病及年轻急性心肌梗死患者最普遍、最重要的危险因素。2004年，有科研人员经过调查发现，在早发冠心病患者中，有70%至90%的年轻患者有吸烟史。

值得一提的是，有统计显示，在哈萨克斯坦，有大约三分之一的吸烟者年龄在15岁左右。

据世界卫生组织透露，COVID-19大流行导致数以百万计的吸烟者表示愿意戒烟。这场运动的目标是支持至少1亿人集体戒烟。

【编译：木合塔尔·木拉提】











