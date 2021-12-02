央行关注COVID-19新变种对外汇市场的影响

哈通社/努尔苏丹/12月2日 -- 哈萨克斯坦央行货币政策司司长图尔松哈诺夫日前就发展中国家能源和外汇市场形势发表看法，表示在南非发现的奥密克戎新冠病毒新型变种将引发全球金融市场动荡。

图尔松哈诺夫表示，受南非报告新型变异病毒、多国发布航班禁令等因素影响，油价、股市和发展中国家货币汇率显著下跌。奥密克戎毒株近期刚刚引起科学家注意，就已经被世卫组织列为«需要关注»的变异毒株。新毒株的大量变异引发人们对于感染率上升和现有疫苗效力的担忧。目前，英国、新加坡、奥地利、以色列和中国香港成为首批停飞对南非航班的国家和地区，欧委会正在研究中断欧盟国家与南非的航班往来。由于新增确诊病例激增，三个欧洲国家再度实施«封禁»措施。

图表示，由于全球多国可能全面实施新的隔离限制措施，引发人们对原油需求急剧下降的担忧，导致布伦特油价从82.2美元/桶跌至72.7美元/桶，跌幅达到11.6%。在美国联合其他石油消费国释放战略原油储备后，原油市场本已承压，疫情显著恶化导致油价再度暴跌。投资者信心受挫和金融市场避险情绪引发股市震荡。欧洲斯托克50指数下跌4.8%，日经指数下跌2.5%，美国标准普尔500指数下跌2.3%。随着新型变异毒株带来的波动和风险加剧，美元及其他防御性货币进一步走强。由于油价下跌，以及乌克兰周边地缘政治形势不确定性上升，俄罗斯卢布对美元汇率由74.6:1跌至75.6:1，跌幅1.2%。11月初以来，发展中国家货币指数下降4.6%，美元指数DXY则上涨2.1%。

图指出，得益于莫德纳和辉瑞宣布将尽快研发针对新型毒株的疫苗，亚洲交易时段市场出现小幅回调，布伦特油价开盘上涨3.08%至74.96美元/桶。受外部市场负面因素和油价下跌的影响，坚戈对美元汇率较上周五下跌0.4%至433.50:1。原油市场走势很大程度取决于即将于12月2日举行的欧佩克+产油国部长级会议，届时将评估新型变异毒株蔓延可能带来的负面影响。如果会议作出暂停增产的决定，将为国际油价和原油出口国货币提供支撑。