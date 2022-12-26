德国专家预计COVID-19大流行将于春季结束

哈通社/阿斯塔纳/12月26日 – 德国政府新冠防疫领域顾问委员会成员、重症监护医师克里斯蒂安·卡拉吉尼迪斯在接受德国之声（DW）采访时表示，该国针对COVID-19病毒的防护工作十分到位，在当地出现新的病毒变种的可能性不高。

这位专家认为，COVID-19大流行将在2023年的春季终结。他表示，预计SARS-CoV-2病毒在这期间会再出现一到两次的小规模传播峰值。

- 但我们知道，民众已经形成了很强的免疫力，重症监护病房的新冠病例很少。 我相信疫情正在逐渐结束。- 克里斯蒂安·卡拉吉尼迪斯说。

这位专家同时指出，在德国出现又一种病毒的变异体的可能性不高。

- 针对 COVID-19 病毒的防范体系似乎运作良好，重症患者数量正在减少。 因此我认为这种情况不会重演。- 他说。

根据罗伯特·科赫研究所发布的信息，截至12月25日，德国已有3721万人感染SARS-CoV-2病毒。 其中，治愈患者3642万人，死亡160768人。

到 12 月 24 日，德国有 1.904 亿人接种了 COVID-19 病毒疫苗。

该国 76.3% 的人口接受了全面疫苗接种，而 62.6% 的人口接受了加强剂量的疫苗接种。

【编译：木合塔尔·木拉提】