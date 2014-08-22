中乌设立合资公司 建设运营中亚天然气D线管道

哈通社阿斯塔纳8月22日电，据人民网报道，中国石油天然气集团公司与乌兹别克斯坦国家石油公司19日签署《中国-乌兹别克斯坦天然气管道D线企业间协议》和《穆巴列克天然气化工厂合作备忘录》。双方将成立合资公司，共同建设和运营中国－中亚天然气管道D线在乌兹别克斯坦境内管道。

根据协议，双方将共同合作，保障中国－乌兹别克斯坦天然气管道D线项目按期投产；中乌双方还有意向在乌兹别克斯坦穆巴列克天然气处理厂基础上建设天然气化工厂，主要面向中亚市场生产聚乙烯和液化气等产品。双方将在近期启动这个项目的经济技术可研论证。 中石油表示，中国－中亚天然气管道D线投产后，中国从中亚进口天然气输气规模将达到850亿立方米/年，中国－中亚天然气管道将成为中亚地区规模最大的输气系统。 中国－中亚天然气管道A/B/C/D线均经过乌兹别克斯坦。中国－中亚天然气管道D线的建设，将扩大乌兹别克斯坦天然气的出口能力。《穆巴列克天然气化工厂合作备忘录》的签署，则使双方的合作领域进一步拓展，从上游的勘探开发和天然气贸易延伸到下游化工领域。 目前，中国石油在乌兹别克斯坦执行上游丝绸之路、咸海和明格布拉三个投资项目，以及中乌天然气管道项目。