中国-中亚天然气管道D线开工

哈通社阿斯塔纳电，据新浪网消息，中国石油报杜尚别9月13日电， 当地时间9月13日下午，中国-中亚天然气管道D线塔吉克斯坦段开工仪式在塔国首都杜尚别隆重举行。中国国家主席习近平和塔吉克斯坦总统拉赫蒙共同出席开工仪式，致辞并为工程揭幕，正式启动这一惠及本地区各国人民的战略性合作项目。

习近平指出，中国-中亚天然气管道是多方参与、共同受益的战略性合作项目，对推动地区经济发展意义重大；相信这条象征着中塔友谊的能源大动脉一定能够如期建成，成为两国睦邻友好和互利合作的又一座丰碑；要继续发扬丝路精神，传承友谊，深化合作，共同开创中塔关系更加美好的明天。 中国-中亚天然气管道D线全长1000公里，其中境外段840公里，设计年输量300亿立方米，气源地为土库曼斯坦复兴气田，是继A\B\C线之后又一条引进中亚天然气的大动脉。 这条管道在线路上首次途经塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦两个国家，与已建成的连接土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦的A\B\C线一道，将形成中国-中亚天然气管道网，南北天然气走廊像张开的双臂拥抱着中国，把中亚五国与中国紧密相联，进一步加深中国与中亚国家的能源合作，促进经贸往来，增进传统友谊，互利共赢。 9月的杜尚别，秋高气爽，开工现场到处洋溢着节日的喜庆气氛。1.8公里的管道伴行路沿着山丘蜿蜒而上，1号隧道洞口挖掘机、装载机等施工设备整齐划一，宛若英姿勃发的将士正待命出征。道路两侧和周围的山丘上，两国国旗高高飘扬，上万名身着传统民族服装的民众手挥旗帜，欢快起舞，对管线开工建设的期待与喜悦之情溢于言表。 16时40分，随着两国元首乘车到来，人群一片欢腾。习近平亲切地与中国石油天然集团公司董事长周吉平握手，叮嘱："这项工程很重要，你们一定要建设好。"周吉平表示："我们一定按照总书记要求，将D线管道安全、优质地建成绿色、友谊工程！"两国元首表示赞许。随后，周吉平简要介绍了D线管道穿跨越多等施工难度。"你们一定能将这项工程建设好！"习近平殷切地勉励说。 伴着此起彼伏的热情欢呼，习近平主席和拉赫蒙总统走上主席台，发表致辞。拉赫蒙回顾了中国-中亚天然气管道D线塔国段的合作历程，并称赞D线是一项互利共赢的伟大工程，兼顾双方利益，得以胜利奠基。他表示，塔国是中国的友好邻居、忠实朋友和可靠伙伴，塔国愿与伟大的中国在一起，共同发展，维护两国根本利益。 拉赫蒙说，任何一个国家的发展都离不开能源，能源问题与整个地区经济的稳步发展休戚相关，这几年塔方与中方在能源领域开展了许多富有意义的合作，中塔经贸合作也在快速发展，感谢中国这些年对塔提供的无私支持和帮助。 在热烈的掌声中，习近平发表致辞。他首先对参与D线管道建设的全体建设者们致以崇高的敬意，并指出，我们脚下的这片热土是古丝绸之路经过的地方，两千多年前，丝绸之路谱写出中国和中亚各国人民和平、友谊、合作的美丽篇章。新世纪以来，随着中国同中亚国家友好合作关系全面深化发展，古丝绸之路又焕发出新的生机，我们要继续发扬丝路精神，共同开创中塔关系更加美好的明天。 习近平说，中国-中亚天然气管道是多方参与、共同受益的战略性合作项目，对推动地区经济发展意义重大。一年多来，中塔双方密切配合，团结一心，克服重重困难，圆满高效完成了管道规划设计和施工准备工作，为管线建设奠定了基础，积累了经验。管道穿越巍峨险峻的帕米尔高原，在所有管道沿线国家中距离最长、施工难度最大，是管道建设的重点和难点，建设者们使命光荣，责任重大。 面对困难，习近平强调，"兄弟同心，其利断金"，我们需要一往无前的勇气和战天斗地的决心，双方齐心协力，密切配合，相信这条象征着中塔友谊的能源大动脉一定能够如期建成，成为两国睦邻友好和互利合作的又一座丰碑。最后，他深情地说，祝愿伟大的建设者们身体健康，工作顺利，共铸辉煌！ 17时，中国石油股份公司副总裁吕功训和塔输气公司总经理萨拉菲基洛夫向习近平主席和拉赫蒙总统报告："中国-中亚天然气管道D线工程塔吉克斯坦段开工准备就绪，请两国元首为工程揭幕！"随后，欢呼声四起，在周吉平和塔国副总理阿兹木•伊布拉希姆的陪同下，习近平主席和拉赫蒙总统共同揭下奠基石上的红绸。设备鸣笛动工，全场起立鼓掌，气球放飞高空，欢庆气氛达到高潮。1号隧道洞口，装满砂石的卡车缓缓驶出，标志着中国-中亚天然气管道D线塔国段开工建设，又一条气龙将腾跃在亚欧大陆腹地，为"丝绸之路经济带"建设注入强大动力。