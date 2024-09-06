哈萨克斯坦加大科研投入 计划至2029年提升至GDP的1%

回顾近五年，政府每年用于科学研究的资金占GDP的比例维持在0.12%至0.14%之间。其中，2019年和2022年这一比例为0.12%，而2020年、2021年、2023年也为0.12%。虽然增长幅度不大，但具体投入的资金在不断增加：

2019年，政府为科学领域拨款823亿坚戈；

2020年增加至890亿坚戈；

2021年拨款1093亿坚戈；

2022年达到1220亿坚戈；

2023年更是跃升至1726亿坚戈。

哈萨克斯坦科学与高等教育部指出，根据为期七年的高等教育与科学发展战略，计划到2029年，逐步将科学领域的资金投入提升至GDP的1%。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在政府扩大会议上设定了到2029年将哈萨克斯坦经济翻倍的目标，届时GDP预计达到4500亿美元。而按照当前汇率计算，到2029年，哈萨克斯坦用于科学研究的预算资金相应地将达到2.1万亿坚戈。

【编译：达娜】