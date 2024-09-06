12:09, 06 9月 2024 | GMT +6
哈萨克斯坦加大科研投入 计划至2029年提升至GDP的1%
（哈萨克国际通讯社讯）据国家统计局数据显示，2023年哈萨克斯坦国内生产总值（GDP）达到120.561万亿坚戈，而在科学研究和试验设计项目上，政府拨款达到了1726亿坚戈，占GDP的0.14%。尽管这一比例相较于过去五年并没有显著增长，但政府在科学领域的投资在稳步上升。
回顾近五年，政府每年用于科学研究的资金占GDP的比例维持在0.12%至0.14%之间。其中，2019年和2022年这一比例为0.12%，而2020年、2021年、2023年也为0.12%。虽然增长幅度不大，但具体投入的资金在不断增加：
- 2019年，政府为科学领域拨款823亿坚戈；
- 2020年增加至890亿坚戈；
- 2021年拨款1093亿坚戈；
- 2022年达到1220亿坚戈；
- 2023年更是跃升至1726亿坚戈。
哈萨克斯坦科学与高等教育部指出，根据为期七年的高等教育与科学发展战略，计划到2029年，逐步将科学领域的资金投入提升至GDP的1%。
哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在政府扩大会议上设定了到2029年将哈萨克斯坦经济翻倍的目标，届时GDP预计达到4500亿美元。而按照当前汇率计算，到2029年，哈萨克斯坦用于科学研究的预算资金相应地将达到2.1万亿坚戈。
【编译：达娜】