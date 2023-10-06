哈萨克斯坦保险市场活跃度大幅提升

根据哈萨克斯坦金融市场监管和发展署提供的数据显示，五年来，哈萨克斯坦的保费费用增长超过了2.5倍，总额达577.8万亿坚戈。

报告期内，保险合同数量翻了一番，达到930万份，其中86%来自个人。

此外，过去五年的保险支付额增长了2.5倍，总额约为1410亿坚戈。

政府计划的实施也促进了保险市场的增长，特别是优惠汽车贷款和抵押贷款。

业内人士指出，行业整体数字化的趋势促进了保险市场的实施和增长。目前，100%的汽车保险合同是以电子形式签订的。

根据哈萨克斯坦《2030年金融行业发展愿景》，未来哈国保险行业的优先发展事项将是继续推动保险业的数字化发展。

同时，考虑到世界范围内正在发生的全球性进程，哈萨克斯坦金融市场监管和发展署将致力于建立一个防范灾难性风险的系统。

根据保险公司标准普尔全球评级组首席分析师埃琳娜·波利亚科娃（Elena Polyakova）的评级，哈萨克斯坦保险市场预计将增长4-5%。

分析师认为，虽然哈萨克斯坦人均保费水平仍然不高，但一直保持着稳定的上升。目前在哈萨克斯坦人均保费金额在15美元至100美元不等。

据了解，哈萨克三天保险行业如今的主要市场是人寿保险，预计未来人寿保险将增长15-20%。

【编译：木合塔尔·木拉提】