哈萨克斯坦持续加大预算投入 助推哈萨克语发展迈上新台阶

哈通社记者从预算结构与实施效果的角度，解析哈萨克语发展的积极进展。

预算持续增长，彰显国家重视

为推动哈萨克语发展，政府逐年加大财政支持力度。

2022年，哈萨克语相关项目预算为6.93亿坚戈，2023年增至7.66亿坚戈，2024年大幅提升至12.7亿坚戈。

2025年，预算预计将达到17.3亿坚戈，较2022年增长约2.5倍。

这一显著增长充分体现了政府对语言政策的坚定承诺与高度重视。

多领域并举，哈萨克语影响力持续扩大

1. 语言能力评估：科学化管理显成效

为精准掌握公民的哈萨克语水平，政府投入专项资金进行评估。2022年评估预算为5650万坚戈，2024年增至约6000万坚戈。2025年，评估预算将优化至4320万坚戈，表明评估机制正向自动化或其他高效形式转变，提升了管理效率。

2. 动画与影视：文化传播新亮点

哈萨克语动画作品是推广语言的重要载体。2010年以来，短篇动画数量稳步增长，2023年达到81部，创历史新高。同年，首次推出3部全长动画电影，标志着哈萨克语文化产品迈上新台阶。尽管2023年电影院线中哈萨克语影片占比从2021年的14.5%降至5.6%，政府已设定2030年将这一比例提升至35%的目标，未来将通过提升影片质量与观众可及性实现突破。

3. 媒体与公文：哈萨克语占比稳步提升*

在公共领域，哈萨克语的使用率持续提高。2023年，国有电视频道哈萨克语内容占比达70%，计划到2029年提升至84%，实现14%的增长。政府机构和国有企业公文流转中，哈萨克语占比2023年达91%，预计2029年增至94%，显示出稳健的进步。未来，私营部门和大众传媒领域的语言推广将成为新重点。

4. Qaztest系统：语言水平测试规范化

Qaztest系统是评估公民哈萨克语水平的重要工具。2023年，20888人参与测试，未来几年每年计划稳定测试约2万人。这一举措表明语言政策从单纯教学向质量评估转变，为语言推广提供了科学依据。

5. 术语与内容：专业化与普及化并重

哈萨克语的科学与专业术语规范化是语言高质量发展的关键。2023年，术语规范化比例为7.6%，预计到2029年将提升至40%，显示出系统性改革的潜力。此外，动画内容产量从2023年的700分钟计划增至2029年的1.6万分钟，增长22倍，为吸引儿童和青年学习哈萨克语提供了强大助力。

结语：投资语言就是投资未来

哈萨克语发展领域的预算投入逐年增加，成果在公文流转、动画制作等多个领域显现。

尽管电影院线占比和术语规范化等方面仍需改进，但政府通过科学规划与持续投入，正推动哈萨克语在社会生活中的影响力稳步提升。

这些资金不仅是数字，更是国家对民族未来的战略投资。

社会各界应持续关注资金使用效率，确保每一坚戈都转化为哈萨克语的活力与传播力，助力其真正成为国家语言的典范。

【编译：木合塔尔·木拉提】