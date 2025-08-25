“老爷车大冒险”抵达东哈州 乌斯卡曼迎来喧闹终点

这场名为蒙古拉力赛（Mongol Rally）的赛事于7月13日从捷克首都布拉格启程，全程超过 一万公里，参赛车辆必须是超过30年车龄、发动机小、几乎不适合长途行驶的“破车”。没有GPS、没有组委会支援，车队全凭自己穿越沙漠、翻越高山、横跨无尽的土路。

来自30个国家的100多支车队参与其中，包括欧洲、美国、加拿大、澳大利亚和波多黎各。不少车子半途抛锚遗憾退赛，最终只有约80支队伍成功抵达乌斯卡曼。市民们亲眼见证了这场“轰隆隆”的终点狂欢。

Photo credit: Akimat of the East Kazakhstan region

东哈州旅游信息中心副主任塔勒哈特·道列托夫表示，对参赛者来说，这不仅是体育竞技，更是一场心灵远征。对乌斯卡曼而言，则是一次向世界展示自我的绝佳机会。。

比赛还带有公益性质，赛事筹集的部分资金将捐赠给慈善事业。一位来自英国的车手表示：

- 大多数参赛者来自英国——在273名参赛者中有82人。我们很高兴能从伦敦一路抵达美丽的哈萨克斯坦东部。这是一段真正的冒险。这些车辆本身就是“遗迹”，虽然生锈、嘈杂，但每一公里都值得铭记。当看到一辆老车翻山越岭、穿越沙漠时，就会明白，没有任何现代设备能取代勇气和团队精神。而公益元素也为比赛增添了动力。

活动不仅吸引了市民，还吸引了旅行博主和汽车发烧友，他们纷纷拍照留念，为车队加油呐喊。业内人士指出，此类大型赛事将为当地旅游业注入新的活力。

【编译：达娜】