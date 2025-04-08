哈萨克斯坦：连接大陆的纽带 助力国际合作迈向新阶段

今年5月29日至30日，哈萨克斯坦将于首都阿斯塔纳举办2025年阿斯塔纳国际论坛，预计将吸引来自50多个国家的约5,000名代表参会。本届论坛以“思想相连，共塑未来”为主题，聚焦外交政策、能源和金融领域，旨在就当今世界面临的关键问题开展跨国对话与务实合作。

欧亚腹地的中等强国

凭借独特的地理位置，哈萨克斯坦位于欧亚腹地，北接俄罗斯，东邻中国，南与吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦接壤，西濒里海，处于地缘政治利益交汇与洲际贸易通道的核心地带。哈萨克斯坦多元务实的外交政策强调同邻国及全球伙伴的合作，致力于打造连接大陆的桥梁。

- 凭借地理和战略优势，哈萨克斯坦正在加强其在推动全球贸易、强化经济关系和促进本国及区域可持续发展方面的贡献，- 哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西连科说。

哈萨克斯坦积极参与“一带一路”倡议，并大力推进跨里海国际运输走廊（又称“中间走廊”）的建设，在促进东西方贸易与外交关系中发挥关键作用。2024年，通过中间走廊运输的货物总量增长62%，达到450万吨，预计到2027年年运输能力将达1000万吨。

目前，超过80%从中国及中亚前往欧洲的陆路运输货物经由哈萨克斯坦中转，彰显其作为欧亚贸易枢纽的重要地位。借助这一势头，哈萨克斯坦正致力于进一步推动地区与全球发展，促进大陆间、文化间及国家间的融合交流。

此外，哈萨克斯坦通过“中亚+”合作框架等多边倡议积极拓展国际影响力，加强区域协作。

- 中亚正在逐步形成更加协作的地区格局，- 瓦西连科指出。

他表示，应对气候变化与促进可持续增长等共同挑战，正成为凝聚区域共识的重要因素。

哈萨克斯坦在全球贸易和经济论坛中的积极参与，展现出其多元化伙伴战略，通过发展非能源产业、加大基础设施投入和推进数字创新，为构建更具韧性的未来经济体系奠定基础。2024年，该国经济实现4.7%增长，主要由非能源领域拉动。

过去一年，哈萨克斯坦还担任了上海合作组织、集体安全条约组织、亚洲相互协作与信任措施会议、突厥国家组织、伊斯兰粮食安全组织等多个国际组织的轮值主席国，并继续主持拯救咸海国际基金会的工作。

全球倡议的积极推动者

作为“共赢共进”理念的坚定倡导者，哈萨克斯坦在应对政治、社会和环境挑战中秉持协作而非对抗的外交方针。

- 这体现了我们始终相信合作应成为全球关系的主导力量， - 瓦西连科强调。

哈萨克斯坦积极响应联合国维护全球安全与稳定的宗旨，持续参与联合国维和任务，派遣多达650名维和人员执行全球多地任务。

自独立以来，哈国已为人道与发展援助拨款逾6亿美元，并为解决地区冲突提供中立平台，包括自2017年以来主办叙利亚问题“阿斯塔纳进程”以及去年主导的阿塞拜疆与亚美尼亚谈判。

能源转型的关键力量

除外交努力外，哈萨克斯坦在维护全球能源市场稳定方面亦发挥着至关重要的作用。目前，哈国供应全球43%的核电站所需铀资源，同时还生产欧盟高度重视的34种关键原材料中的一半以上。

在巩固传统能源出口地位的同时，哈萨克斯坦正加速推进绿色能源转型，积极投资绿色氢能、风能和太阳能等领域，致力于成为可再生能源出口的新兴强国。通过建设能源基础设施与出台相关政策，哈萨克斯坦正与欧盟构建长期稳定的能源合作伙伴关系。

通过实施战略性倡议与积极的国际参与，哈萨克斯坦正为构建和平、稳定的多极世界秩序贡献力量，彰显了其作为21世纪全球治理积极塑造者的角色。

【编译：木合塔尔·木拉提】