哈萨克斯坦计划扩大对阿联酋的粮食、肉类及油料作物出口

双方就农业领域的战略合作深入交换意见，一致认为农业和粮食安全合作是双边关系的重要组成部分。

“阿联酋是哈萨克斯坦在中东地区的主要合作伙伴之一。根据2025年前11个月数据统计，两国农工复合体产品贸易额同比增长约7%。主要出口商品包括羊肉、牛肉、豆类作物、小麦及其他农产品。我们有兴趣进一步扩大对阿联酋的出口规模，重点增加粮食及其加工产品、油料作物、植物油、肉类及饲料产品供应，特别是清真食品和生态友好型产品。”阿依达尔别克·萨帕若夫表示。

他同时提出，可考虑在两国政府及准政府机构参与下，签署长期出口合同。

目前，兽医要求协调工作仍在继续进行。迄今已有13家哈萨克斯坦企业获得向阿联酋出口肉类及禽肉的许可。此外，双方已就活体大小牲畜、肉类及鸡蛋供应达成协议。

哈萨克斯坦是欧亚地区重要的农业生产国之一，在全球粮食出口国排名中位居前十，面粉出口量位居世界第二（170万吨），葵花籽油出口量位居世界第八（60万吨）。该国年度粮食出口量稳定在1300万至1400万吨之间。

“基于此，我们准备在阿联酋实施至2051年的国家粮食安全战略框架内，成为长期可靠伙伴。为系统推进双方合作，已制定2026—2028年农业产品互利供应及扩大投资合作的路线图。该文件签署将为双边关系注入新的发展动力。”阿依达尔别克·萨帕若夫强调。

阿姆娜·宾特·阿卜杜拉·阿尔-达哈克·阿尔-沙姆西回应称：

“哈萨克斯坦是农业领域极具潜力的合作伙伴。我们高度评价贵国农工复合体的能力和产品品质。阿联酋愿深化粮食安全领域合作，共同实施项目，并建立工作小组以加强务实协调。”

值得一提的是，全球规模最大、最具影响力的食品和饮料行业盛会之一——Gulfood 2026国际展览会正在阿联酋迪拜举行。哈萨克斯坦首次以统一的国家展馆形式参加这一国际论坛。共有30家哈萨克斯坦企业参展，集中推出300余种以出口为导向的产品，涵盖粮食及其深加工产品、面粉、肉类和乳制品、植物油及油脂产品，以及高附加值的深加工食品。

【编译：木合塔尔·木拉提】