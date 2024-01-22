澳大利亚计划暂停对投资者的“黄金签证”

黄金签证计划（Golden Visa）让在澳洲投资至少500万澳元（约441万7000新元）的申请者，可自动获得永久居留权。

澳洲内政部长奥尼尔在一份声明中说，政府将对移民制度进行改革，以吸引更多技术移民，暂停黄金签证是改革计划的一部分。此次改革，是要让吸引外来人才计划让国家获益。

奥尼尔指出，多年来，这项计划无法满足国家和经济对移民系统的需求，“这是因为通过黄金签证计划移民到澳洲的人，一般是在职业生涯结束时才到澳洲安居和退休”。

澳洲知名智库格拉顿研究所（Grattan Institute）2022年发布的一份报告说，黄金签证计划为政府带来的税收很少，但为新移民提供的服务却让经济损失惨重。

澳洲中间偏左政府在去年12月开始实施新的移民政策，旨在把新移民人数减少到冠病疫情前的水平。这些新措施包括防止滥用学生签证和把重点放在吸引技术移民以填补人力所需。

截至2023年6月的一年里，澳洲的新移民人数超过50万。

如同澳洲，其他国家推出的类似计划也都面对同样的问题，它们指富裕者滥用移民计划，没有给有关国家带来好处。一个主要原因是，这些富裕的外来移民把钱投资在房地产与金融资产，而不是投在可刺激经济发展的生产领域。