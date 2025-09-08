哈萨克斯坦青年人群不支持极端宗教和极端民族主义

总统指出：

- 当代有思想、有觉悟的年轻一代对“爱国”一词有不同的理解。大多数青年不支持极端宗教和极端民族主义。在他们看来，爱国主义的主要体现是创造力和创新精神。青年人认为，“热爱祖国就是要创造对人民有益的新事物，开展新的事业。”他们希望把哈萨克斯坦建设成为一个发达繁荣的国家，掌握现代科技，让我们的民族跻身世界先进民族之列。

托卡耶夫强调，年轻一代的爱国主义是一种对未来的真诚追求，这正是社会意识发生深刻变化的明显体现。

托卡耶夫表示：

- 我完全赞同这种价值取向，并相信青年的力量、才能与知识。我们不会忘记自己的历史，并始终怀着敬意对待过去。同时，我们深知未来掌握在自己手中。因此，我们将持续为追求科学知识、致力于国家繁荣的青年提供全面支持。我们开展的一切重大工作，都是为了青年更加光明的未来。新一代将受益于此，并把成果发扬光大。

总统还指出，在当今世界深刻变革中，青年展现出较强的适应能力，尤其是在人工智能进入新时代的背景下。

他引用阿拜的话：“人的品格来自智慧、科学、良好的父母、朋友与老师。”并补充道：

- 一个文明、先进的国家必须拥有公正的法律、专业的治理和有责任感、积极的公民。国家层面的每一项决策，都应以改善人民生活、稳定经济和实现社会公平为衡量标准。唯有如此，我们才能建设起一种新型的强大国家。得益于正在全面推进的深层次改革，哈萨克斯坦已走上发展大道。未来仍有大量工作等待我们，我们必须坚定方向，勇往直前。

值得一提的是，这是托卡耶夫总统的第八次国情咨文。按照惯例，总统每年在9月议会新会期开幕时发表国情咨文。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在对全国人民的国情咨文中指出，随着全球过境运输竞争日益加剧，哈萨克斯坦必须加快交通基础设施建设，全面推进数字化转型和现代物流发展，确保在欧亚大陆交通网络中发挥枢纽作用。

【编译：达娜】