托卡耶夫总统：全球过境运输竞争激烈 哈萨克斯坦必须成为欧亚交通枢纽

托卡耶夫强调，哈萨克斯坦作为连接欧洲与亚洲的重要桥梁，拥有巨大的过境潜力。2023年，通过哈萨克斯坦境内的货物运输总量已超过10亿吨。

- “南北走廊”为通往波斯湾和南亚市场开辟了直接道路；“东西走廊”和中国的“一带一路”倡议则进一步强化了哈萨克斯坦在欧亚大陆交通要道中的地位。与此同时，跨里海运输通道的重要性也日益凸显。这些走廊必须作为一个统一系统运作，为国家带来可观收益，吸引新投资，创造高质量就业机会，并广泛应用数字化手段，否则无法实现高效发展。 - 总统说。

总统指出，哈萨克斯坦已通过中国连云港港口向越南运送首批小麦，并计划修建“图尔贡迪-赫拉特”铁路，以进入巴基斯坦市场。

- 全球过境竞争日益激烈，不断出现低成本替代路线。如果我们要保持优势，就必须提前行动，始终领先一步。要持续推进基础设施现代化建设，并在该领域广泛应用数字化和人工智能，使哈萨克斯坦成为交通物流领域的领先国家。- 总统说。

托卡耶夫宣布，今年全长836公里的“多斯特克—莫因特”铁路第二线将投入使用，大大提高“东西走廊”的运力。同时，他要求政府加快实施“巴克特—阿亚戈兹”和“克孜勒扎尔—莫因特”项目，以完善全国铁路运输骨架。

托卡耶夫表示，目前哈萨克斯坦的集装箱运输比例仅约7%，远低于全球16%的平均水平。

- 政府必须制定专门的集装箱运输发展计划，并将多式联运通道建设纳入其中。同时，必须建立高效、透明的关税政策。目前的关税体系缺乏统一性，未能完全适应市场。年底前，政府必须制定覆盖各类运输方式的竞争性关税政策。 - 总统说。

他还强调，应解决货运手续繁琐、部分口岸网络不畅等问题，并在运输领域引入基于人工智能的多功能数字平台。到10月底，应上线“Smart Cargo”统一数字系统，确保基础设施对私人企业公平开放。今年将有8个口岸投入使用，未来三年内再升级34个口岸。

托卡耶夫重申，哈萨克斯坦必须成为欧亚交通枢纽：

- 我此前已要求将航空货运量增加一倍，这可以通过吸引国际大型投资者，建立国家货运航空公司来实现。在电子商务和高新技术产品贸易快速发展的当下，航空货运需求旺盛且利润可观。我们必须积极发展航空枢纽，使其融入全球物流链。 - 总统说。

他还提到，要规范快递物流行业，保护消费者权益。随着无人驾驶货车、无人机等新型运输方式在全球兴起，政府必须为此提供法律和技术条件。

- 这一任务战略意义重大。应当吸引该领域最优秀的专家和企业家参与，但核心责任仍在政府。我们将在明年初政府年度总结后，单独召开会议，检查落实情况。- 总统说。

值得一提的是，这是托卡耶夫总统的第八次国情咨文。按照惯例，总统每年在9月议会新会期开幕时发表国情咨文。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在对全国人民的国情咨文中强调，应重点关注加密资产的发展，加快构建完整的数字资产生态系统。

