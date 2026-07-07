—过去13至14年间，我多次访问哈萨克斯坦。每一次来到这里，我都亲眼见证了这个国家的发展变化。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫正带领国家朝着正确方向稳步前进。无论是在基础设施建设、人工智能发展，还是数字化转型等领域，哈萨克斯坦都取得了显著进步。借此机会，我向哈萨克斯坦人民通过新宪法表示祝贺！这是一个具有重要意义的事件，也是民主化进程中的重要一步。这一切都表明，哈萨克斯坦正在沿着正确道路发展，-佩德罗·瓦加斯·大卫说道。