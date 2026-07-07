瓦加斯·大卫：哈萨克斯坦新宪法是民主化进程的独特一步
（哈萨克国际通讯社讯）7日，欧洲新闻台董事会主席佩德罗·瓦加斯·大卫在阿斯塔纳中央通讯服务中心举行的新闻发布会上，高度评价哈萨克斯坦新宪法，并表示哈萨克语已成为国际传播体系中的重要语言。
—过去13至14年间，我多次访问哈萨克斯坦。每一次来到这里，我都亲眼见证了这个国家的发展变化。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫正带领国家朝着正确方向稳步前进。无论是在基础设施建设、人工智能发展，还是数字化转型等领域，哈萨克斯坦都取得了显著进步。借此机会，我向哈萨克斯坦人民通过新宪法表示祝贺！这是一个具有重要意义的事件，也是民主化进程中的重要一步。这一切都表明，哈萨克斯坦正在沿着正确道路发展，-佩德罗·瓦加斯·大卫说道。
此外，佩德罗·瓦加斯·大卫宣布，随着欧洲新闻台正式推出哈萨克语新闻播报服务，他认为哈萨克语已进入国际语言行列。
—如今，我们将使用20种语言向全球观众传播信息，其中包括哈萨克语。这不仅是一种亚洲语言，也是一种欧洲语言，更是一种欧亚大陆的语言。我之所以这样认为，是因为哈萨克斯坦部分领土位于欧洲，因此哈萨克语同样属于欧洲语言。此前，我们的观众主要通过英语、法语、德语、俄语、葡萄牙语等语言收看我们的报道。而现在，欧盟国家以及其他地区的受众也将能够观看我们的哈萨克语内容。因此，我们将哈萨克语视为一种国际语言。推出哈萨克语播报服务，是一个非常积极且正确的决定，-他表示。
同日，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫会见了佩德罗·瓦加斯·大卫。双方围绕进一步拓展与该媒体集团的合作前景交换了意见。