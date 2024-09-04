“大草原远征”国际赛马马拉松赛在北哈州启程 总赛程500公里

（哈萨克国际通讯社讯）据文化和信息部新闻处消息，9月3日，“大草原远征”（Ұлы Дала жорығы）国际赛马马拉松赛在北哈州拉开帷幕。这场赛事从北哈州博泰文化遗址出发，终点设在首都阿斯塔纳，赛程横跨广阔的草原地带，总里程达500公里。

此次赛马马拉松赛吸引了来自10个国家的骑手和国内9个州市队伍参赛，骑手们将在辽阔的草原上展现他们的骑术和耐力。

这场比赛为外国骑手提供了一个近距离了解游牧文明现代形式的绝佳机会，同时也让他们体验到哈萨克斯坦丰富多彩的传统文化。

Фото: gov.kz

赛事的主要目的之一是宣传和推广被遗忘的马种。此次赛事，将有卡拉恰伊马、卡巴尔达马、阿拉伯马、鞑靼马、巴什基尔马、新吉尔吉斯马等多个品种的骏马亮相，展现了它们的优雅和强健。

赛事期间还将举办“博泰——大草原文化”巡回展览。此次展览具有重要的文化意义，参赛者和游客得以近距离接触青铜时代的宝贵文物，深入了解博泰文化的丰富历史。博泰文化遗址被认为是人类首次驯化野马的地方，这一理论得到了44年前在北哈州境内发现的考古证据的支持。

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【编译：阿遥】