加拿大和印度关系恶化 互相驱逐外交官

加拿大外长乔利当地时间18日宣布，加拿大已驱逐一名印度高级外交官，因其涉嫌与加拿大的锡克教领袖尼贾尔在该国不列颠哥伦比亚省死亡事件有关。乔利同时表示希望印度政府与加方充分合作，查清事件真相。

法新社报道，加拿大总理特鲁多星期一（9月18日）下午在议会反对派的紧急会议上宣布，政府有“可信的指控”，称印度特工与6月在不列颠哥伦比亚省流亡锡克教领袖哈迪普·辛格·尼贾尔（Hardeep Singh Nijjar）遇害案件有关。

特鲁多说：“任何外国政府涉入在加拿大领土谋杀加国公民，都是对我国主权的不可接受侵犯行径。”他“以最强烈的措辞”呼吁印度政府合作解决此事。

当地时间19日，印度外交部发布公告称，印方将驱逐一名加拿大高级外交官，该名外交官被要求在未来5天内离开印度。

印度外交部指出，这一决定反映了印度政府对加拿大外交官干涉该国内政及其参与反印活动的日益增长的担忧，并表示加拿大对“印度政府涉嫌在加拿大不列颠哥伦比亚省谋杀锡克族领袖”的指控是荒谬的。

印度外交部还称，“我方已经看到并否认加拿大总理在议会发表的声明，以及加拿大外交部长的声明。有关印度政府涉嫌任何在加拿大暴力行为的指控是荒谬和别有动机的。”