巴库气候大会议程过半 气候融资谈判进展缓慢

世界气象组织最新报告显示，2015年至2024年或将成为有气象记录以来最热的十年。冰川融化、海平面上升、海洋变暖等现象不断加剧。极端天气正对全球社区和经济造成重大影响。为了保护生活和生计，为了将全球变暖幅度控制在比工业化前水平高1.5℃的范围内，各国政府需要对清洁能源技术、基础设施和适应措施投入数万亿美元。

其中，发展中国家，特别是小岛屿国家和最不发达国家，尤其容易受到海平面上升、极端天气事件和干旱的影响。它们需要大量的财政支持来建立复原力、向低碳经济转型并补偿损失和损害。因此，气候融资问题成为本届气候变化大会的谈判焦点。

气候融资：谈“钱”不易

2009年，在哥本哈根举行的第15届联合国气候变化大会上，发达国家同意每年为发展中国家筹集1000亿美元资金，以帮助其适应气候变化并减少温室气体排放。这些资金来自多种渠道，包括双边、区域和多边合作，以及通过赠款、贷款甚至保险等各种机制获得的私人投资。

直到2022年，发达国家才首次实现了这一目标。然而，这笔资金中只有一小部分流向了低收入国家。贷款占了其中最大一部分，并主要流向了中等收入国家。

15年过去了，当年设定的融资目标已远远无法满足今天的需求。据估计，除中国以外的新兴市场和发展中国家到2030年将每年需要近2.4万亿美元才能实现气候目标。在巴库，谈判者正在努力为气候融资设定一个新的、更加雄心勃勃的目标。

然而，谈“钱”永远不是件易事。从大会现场传来的消息显示，相关谈判进展缓慢，关于具体数额和资金交付方式的讨论也存在争议。来自发展中国家的代表呼吁在为损失和损害提供新资金以及加快清洁能源目标方面取得更多、更快的进展。

气候危机应成为二十国集团峰会的头号议题

随着世界主要经济体领导人陆续启程前往巴西里约热内卢出席将于下周一开幕的二十国集团峰会，《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书西蒙·斯蒂尔（Simon Stiell）周六发表声明，呼吁与会领导人发出一个强烈的信息：气候行动是世界最大经济体的核心任务。

斯蒂尔表示，气候危机正在撕裂二十国集团的每一个经济体，破坏生活，冲击供应链和食品价格，加剧通货膨胀。采取更大胆的气候行动是二十国集团每个经济体的基本自保之道。如果不迅速减少排放，二十国集团的所有经济体都将无法幸免于气候导致的“经济杀戮”。

与此同时，一些二十国集团国家已经从快速增长的清洁能源热潮中受益。斯蒂尔表示，推动全球气候融资就是要确保所有国家都能分享更大胆的气候行动所带来的巨大利益：更强劲的增长、更多的就业机会、更少的污染以及更安全、更负担得起的能源，并确保所有国家都能在全球供应链中为自己的部分建立复原力。

斯蒂尔表示，在巴库，各国谈判者正夜以继日地努力达成新的气候融资目标。在联合国进程之外的气候融资进展同样至关重要。二十国集团峰会必须发出明确的全球信号：提供更多的赠款和优惠资金、进一步改革多边开发银行，以及最为关键的债务减免。

他说：“在这个动荡的时代，在这个分崩离析的世界，二十国集团国家领导人必须发出响亮而明确的信号：国际合作仍然是人类在全球变暖中生存下去的最好也是唯一的机会。别无他法。”