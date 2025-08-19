世界图书馆大会在阿斯塔纳举行：AI引领图书馆新变革

来自全球114个国家的1700多名代表出席了本次大会。会议期间，代表们探讨了如何简化服务方式，为读者提供更加便捷的体验。目前，世界各地读者已经能够在线预约图书，并通过自动化柜随时取书。

与此同时，人工智能也在改变图书馆的服务模式。AI不仅可以分析读者需求，还能根据兴趣推荐相关书籍。这类系统已在哈萨克斯坦多所知名大学得到积极应用。

—我们安装了配备语音助手的“小型工作站”，读者只需走近设备并提出问题，例如某本书在哪里，屏幕上就会显示馆内地图，帮助快速定位所需书籍，节省大量时间。为了进一步提高效率，我们还配备了“信息手推车”。将这一特殊设备靠近书籍，相关信息会立即显示在屏幕上，无需翻阅纸质书页，只需靠近即可完成查找。-IDLOGIC公司国际销售部负责人索菲亚·切尔内绍娃介绍说。

值得一提的是，2025年上半年，哈萨克斯坦国家电子图书馆Kazneb.kz平台用户数增幅达44%。

【编译：阿遥】