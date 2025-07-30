国家电子图书馆发展提速 用户数半年增幅达44%

数据显示，该平台上半年内容浏览量达4,076,629次，同比增长30%；用户总数达到379,312人，远程访问次数达746,056人次，同比增长44%。与此同时，平台今年经作者授权下载的文件数量已突破160万份。自年初以来，数据库新增文献2,758份，比去年同期增长6%。截至目前，已扫描资料页数达114,842页，编辑整理页数为362,049页。馆藏总量已达81,357份文献，用户可免费查阅涵盖64种语言的资料。

值得注意的是，Kazneb.kz是哈萨克斯坦首个汇聚大量本土内容的国家级数字图书馆门户。所有用户均可通过互联网，无需注册或授权，即可免费访问平台上提供的全文资源。

据介绍，Kazneb.kz正逐步成为全球用户的重要资源平台，目前已有来自110个国家和地区的用户定期访问。主要用户来源包括哈萨克斯坦、俄罗斯、德国、美国、乌兹别克斯坦、荷兰、法国、土耳其、中国和英国等。此外，该平台也为视障人士提供无障碍阅读服务。

【编译：阿遥】