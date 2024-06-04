大型环保电视节目“洁净城市”将于6月7日开播

摄制组将走访哈萨克斯坦各大城市和小城镇，详细报道每个城市的清洁状况和风貌。记者们将与当地居民交流，了解市政服务运作情况，并与环保组织代表、志愿者以及积极参与地区环保事业的人士进行深入访谈。

Фото: ПТРК

在每期节目中，记者们还将与地方政府代表对话，并邀请独立的生态学家对城市的卫生清洁、生态环境和美化情况进行评估。这将有助于编制一个全国各州市客观的卫生清洁、生态环保与美化情况的排名，为观众提供全面、真实的环保信息。

Фото: ПТРК

“洁净城市”节目的拍摄起点为塔拉兹、奇姆肯特、突厥斯坦和克孜勒奥尔达等城市。这些城市的清洁情况将成为节目首期的重点展示内容。观众可以通过Jibek Joly电视频道观看这一系列节目，Kazinform网站也将同步发布相关的照片和视频报道。

Фото: ПТРК

Jibek Joly电视台诚邀观众关注“洁净城市”生态节目，共同为提升哈萨克斯坦城市的清洁度和环保水平贡献力量。这一节目不仅展示了城市的美丽风貌，也激励着全国人民共同参与到建设清洁、绿色家园的行动中来。

【编译：阿遥】