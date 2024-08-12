哈萨克斯坦大力士参加《美国达人秀》绝技震撼评委

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦著名力量举选手、世界纪录保持者谢尔盖·齐鲁尔尼科夫日前参加美国著名综艺节目《美国达人秀》（America’s Got Talent）。

他在节目中的表演片段被他本人上传至社交媒体。

在视频中，谢尔盖展示了其惊人的力量技巧：徒手钉钉子。尽管节目中仅播出了谢尔盖表演的一小部分，但他在现场完整演示了自己的全套力量表演，包括徒手撕断铁链，甚至向评委们赠送了他标志性的“铁制点赞”——由马蹄铁弯曲而成。

谢尔盖在社交媒体上透露，他在节目中获得了四位评委一致的认可，赢得了四个坚定的“是”票，顺利晋级下一轮。

据悉，此前齐鲁尔尼科夫还访问了位于阿克托别的哈萨克斯坦空军防御学院。在那里，他与学员们进行了一场力量表演。他不仅徒手弯曲了承重达970公斤的马蹄铁，还将其多次折叠，重现了哈萨克斯坦传奇摔跤手哈吉穆坎·穆奈特帕索夫的经典表演。

此外，谢尔盖还展示了其他令人瞠目结舌的力量技巧，例如徒手合并抗力高达300公斤的握力器，并轻松地将一枚钉子弯成心形，作为礼物赠送给学院的一名工作人员。

【编译：达娜】