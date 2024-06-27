哈萨克斯坦大力推进绿色出行：电动汽车基础设施法案获批

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦参议院（议会上院）在全体会议期间二读批准通过了《关于就交通和电动汽车基础设施发展问题对哈萨克斯坦共和国部分法律和条款进行补充修改》。该法案的主要目的，是在国内推广环保车辆，并为电动汽车基础设施的发展奠定法律基础。

据议员苏尔坦·杜森比诺夫介绍：

- 截至2023年1月1日，哈萨克斯坦全国共等登记812辆电动汽车，而目前这一数字已超过9000。这些数据表明，电动汽车数量日益增长，而这也要求国家在电动汽车基础设施方面加大建设力度。

新法案中包含了以下法律规范：

为电动汽车提供公共用地，设立充电站，包括在自然保护区内设立充电站；

引入“电动汽车”和“电动充电站”的定义；

在收费公共停车场为电动汽车提供免费停车位；

制定和批准在居民区设计、安装和维护充电站的规章制度，并明确政府机构在此方面的相关职权；

授权地方执行机构负责充电站的设置，并提供相应的工程基础设施。

与此同时，新法案还包括相关附属文件，针对擅自接入电网以及在设有充电站的地方违规停车的行为，引入了行政处罚。

此外，考虑到市场对“Tb”和“D”类别驾照的高需求，法案还将申请驾驶证的年龄要求放宽至23岁起，并将驾驶经验要求缩短至3年，而“D1”小类别则要求至少1年的驾驶经验。

议员指出，新法案的实施将促进哈萨克斯坦电动汽车数量的增加和相关基础设施的发展，从而减少环境污染，提升公众对绿色交通工具的需求。

【编译：达娜】