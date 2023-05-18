经济去垄断化委员会会议：将Damumed数据移交给卫生部以创建全国医疗数据储存库

哈通社/阿斯塔纳/5月18日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫于17日主持召开经济去垄断化委员会会议。

会议透露，根据该委员会指示，已完成液化石油气储存园有限责任公司50%股权的收回，即转让给了阿特劳炼油厂，阿特劳州行政犯罪跨区专门法院相关决定已开始生效。

政府总理要求有关部门确保公司正常运作，并继续努力执行法院的决定。

此外，会议还讨论了促进卫生信息服务市场竞争的措施。据悉，国内卫生信息服务市场80%被Damu有限责任公司旗下的Damumed信息服务系统所覆盖。国家层面医疗信息系统之间缺乏完善的数据交换机制，导致市场竞争环境不完善，从而阻碍了哈萨克斯坦医疗机构从一个医疗信息系统切换到另一个医疗信息系统。

因此，根据反垄断委员会于今年4月27日做出的裁定，Damu有限责任公司已将Damumed数据库移交给卫生部，以建立基于正在开发的E-Денсаулық系统的全国医疗数据储存库，并在医疗机构之间实现数据共享。这将使第三方供应商能够在竞争基础上向医疗机构提供相应的服务。

阿里汗·斯马伊洛夫强调必须加快E-Денсаулық系统创建工作，并准备立法修正案以提高该领域的监管效率。

此外，会议还讨论了能源和燃料领域反垄断措施问题。

【编译：阿遥】