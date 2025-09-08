托卡耶夫总统：当前的投资引进政策难言有效

托卡耶夫指出，哈萨克斯坦必须吸引更多资金进入经济关键领域：

- 我国需要引进大量投资。当前全球范围内争夺投资的竞争日益激烈，我们必须开启新的投资阶段。现在的投资引进政策难言有效，大部分资金仍流向原材料领域。总体而言，这类投资并非坏事，我们也确实需要，但摆在我们面前的首要任务是吸引更多资金进入加工制造业。

总统强调，政府需要以全新的视角制定投资政策：

- 必要时，可以对高新技术领域的投资提供优惠。同时，国家投资与私人投资、尤其是大型企业的项目，都应得到同等重视。除大型投资者外，还应与中小投资者保持紧密合作。必须清楚了解资金需要流向何处、目的何在、规模多少。

值得一提的是，这是托卡耶夫总统的第八次国情咨文。按照惯例，总统每年在9月议会新会期开幕时发表国情咨文。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在对全国人民的国情咨文中指出，全球破坏性力量正在动摇各国文化与传统的根基。

国情咨文的直播在Jibek Joly电视台、其YouTube频道及Kazinform网站上进行。Kazinform网站和Telegram频道还将提供文字直播。

