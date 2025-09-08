托卡耶夫：全球破坏性力量威胁国家文化与传统

他指出：“简而言之，全球正在形成新的地缘政治秩序。哈萨克斯坦是国际社会不可分割的一部分，地处欧亚大陆中心。尽管当前时代充满动荡与不确定性，我们已全面迈入数字化和人工智能时代。我的核心目标是在这一充满威胁的时期，确保国家的社会经济稳定发展和安全。”