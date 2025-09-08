11:40, 08 9月 2025 | GMT +5
托卡耶夫：全球破坏性力量威胁国家文化与传统
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在对全国人民的国情咨文中指出，全球破坏性力量正在动摇各国文化与传统的根基。
他表示：
“国际法的意义逐渐弱化，联合国在解决当前重大问题时显得力不从心。生态和技术灾难导致多国经济遭受巨大损失。西方的族群和谐、宗教融合及文化多样性理念正面临危机。全球破坏性力量正在侵蚀国家文化与传统根基。难民数量激增，引发移民危机。人口贩卖、武器和毒品交易日益猖獗。全新的威胁正在危害全人类的安全，甚至有人利用人工智能制造极度危险的武器。”
托卡耶夫强调，地缘政治格局发生根本性变化的迹象不胜枚举。
他指出：“简而言之，全球正在形成新的地缘政治秩序。哈萨克斯坦是国际社会不可分割的一部分，地处欧亚大陆中心。尽管当前时代充满动荡与不确定性，我们已全面迈入数字化和人工智能时代。我的核心目标是在这一充满威胁的时期，确保国家的社会经济稳定发展和安全。”
值得一提的是，这是托卡耶夫总统的第八次国情咨文。按照惯例，总统每年在9月议会新会期开幕时发表国情咨文。
此前，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在对全国人民的国情咨文中表示，哈萨克斯坦应在三年内实现成为数字化国家的目标，并指示政府着手建立人工智能部。
国情咨文的直播在Jibek Joly电视台、其YouTube频道及Kazinform网站上进行。Kazinform网站和Telegram频道还将提供文字直播。
【编译：木合塔尔·木拉提】