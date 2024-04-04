中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    12:14, 04 四月 2024 | GMT +6

    乌兹别克斯坦总统：当下国际形势严峻且艰难

    Ресей
    Фото: uza.uz

    哈萨克国际通讯社讯）乌兹别克斯坦总统称当前国际形势非常严峻。

    乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫日前在塔什干举行的人民议会大会上发表讲话时表示，当下的国际形势非常严峻，充满了威胁与挑战。

    - 我们当下正生活在非常艰难和充满威胁的时代。在中东地区，以及发生在我们主要伙伴之间的冲突，至今尚未得到解决。此外，由于莫斯科地区发生恐怖袭击事件，国际形势变得愈发复杂。我们必须要扪心自问：“哪个国家能保证同样的事情不发生在自己身上？”- 乌兹别克斯坦总统说。

    沙夫卡特·米尔济约耶夫随即指出，乌兹别克斯坦政府当前面临的一项重要的任务，是尽可能的消除那些会对国民经济和人民收入产生负面影响的因素。

    - 为此，我们需要强化周边经济基础，充分利用一切可以利用的资源，致力于提升国民收入水平。- 米尔济约耶夫说。

    乌兹别克斯坦总统向有关部门下达了一系列任务，以便利乌兹别克斯坦公民进入其他国家的劳动力市场，并系统地解决归国移民的就业问题。

    值得一提的是，3月22日发生在俄罗斯莫斯科州Crocus City Hall音乐厅的恐怖袭击事件总计导致140多人死亡，超500人受伤，死伤者中包括未成年儿童。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    乌兹别克斯坦 打击极端恐怖主义 俄罗斯 恐怖袭击
    Мұқтар Мұрат
    编译
    Мұқтар Мұрат
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!