乌兹别克斯坦总统：当下国际形势严峻且艰难

乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫日前在塔什干举行的人民议会大会上发表讲话时表示，当下的国际形势非常严峻，充满了威胁与挑战。

- 我们当下正生活在非常艰难和充满威胁的时代。在中东地区，以及发生在我们主要伙伴之间的冲突，至今尚未得到解决。此外，由于莫斯科地区发生恐怖袭击事件，国际形势变得愈发复杂。我们必须要扪心自问：“哪个国家能保证同样的事情不发生在自己身上？”- 乌兹别克斯坦总统说。

沙夫卡特·米尔济约耶夫随即指出，乌兹别克斯坦政府当前面临的一项重要的任务，是尽可能的消除那些会对国民经济和人民收入产生负面影响的因素。

- 为此，我们需要强化周边经济基础，充分利用一切可以利用的资源，致力于提升国民收入水平。- 米尔济约耶夫说。

乌兹别克斯坦总统向有关部门下达了一系列任务，以便利乌兹别克斯坦公民进入其他国家的劳动力市场，并系统地解决归国移民的就业问题。

值得一提的是，3月22日发生在俄罗斯莫斯科州Crocus City Hall音乐厅的恐怖袭击事件总计导致140多人死亡，超500人受伤，死伤者中包括未成年儿童。

【编译：木合塔尔·木拉提】