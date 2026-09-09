哈萨克斯坦计划到2029年启动多个大型石油天然气化工项目

这一消息是在阿斯塔纳举行的第13届“Go Net Zero——中亚和里海”商业峰会全体会议上宣布的。

能源部石油天然气化工司司长铁穆尔兰·吾尔肯巴耶夫表示，石油天然气化工是发展制造业最具前景的方向之一。

为促进该行业发展，能源部于2024年10月批准了《2024—2030年石油天然气化工产业发展路线图》。该文件涵盖6个主要方向和34项具体措施。

根据路线图，计划实施5个大型项目，总投资约120亿美元。预计这些项目建成后将创造多达2万个固定和临时就业岗位。

此外，这些项目还将有助于扩大原料国内消费规模，提高生产和出口潜力。

目前，哈萨克斯坦正在建设一座年产125万吨聚乙烯的工厂，计划于2029年投入使用。

为确保工厂获得所需原料，配套的天然气分离综合体也在建设当中，其建设同样计划于2029年完成。

此外，哈萨克斯坦还在实施年产高达33.9万吨丁二烯和88万吨尿素的项目。

目前，哈萨克斯坦已经拥有年产50万吨聚丙烯能力的“Kazakhstan Petrochemical Industries”企业。2025年，该工厂生产了37.5万吨产品。

能源部指出，目前石油天然气化工领域正逐步形成从原料开采、基础石化产品生产到后续深加工的完整生产链。

值得一提的是，哈萨克斯坦正在审议有关储能系统的法律草案，并制定面向长期发展的绿色能源发展构想。能源部可再生能源司司长图拉尔·阿利姆詹在峰会期间透露了这一消息。