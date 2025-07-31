哈萨克斯坦计划到2029年将固体废弃物回收率提高至40%

尼桑巴耶夫指出，目前全国固废回收率为25.8%。为提升处理能力，生态部正在重点推进纸张、塑料和玻璃等主要垃圾种类的回收项目——这三类废弃物在总量中占比最高。计划在今年年底前启动全部67个项目，其中41个项目专注于废物回收利用领域。截至目前，已有14个项目获得总额520亿坚戈的融资支持。

- 我们对到2029年实现40%的回收目标充满信心，目前有关概念方案正在制定中。我们计划在8月底前将该方案提交公众讨论。 - 他说。

此外，针对记者关于纺织品废弃物处理的提问，尼桑巴耶夫回应称，目前根据《生态法典》第388条，尚未将纺织品处理项目纳入国家支持范围，原因是其产出量相对较低。但他表示，这一领域已有企业在运营，例如阿拉木图已有一家每年可处理100吨纺织废料的大型工厂。随着居民消费量的增长，未来这一问题也将被正式纳入政策考虑范围。

【编译：达娜】