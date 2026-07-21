哈萨克斯坦计划到2030年新建250座电动汽车充电站

根据国际能源署的数据，到2030年，电动汽车在全球汽车市场的份额将超过40%。全球汽车行业也在积极向电动卡车转型。

目前，全国主要国家公路沿线约有70座电动汽车充电站投入运营。近日，哈萨克斯坦与Car Park Transformer公司签署了一项投资协议，计划到2030年在公路沿线服务区再建设250座充电站。

- 未来，必须为新投资者创造有利条件，并积极发展相关基础设施。我指示交通部与工业部共同加大力度，吸引大型国际公司参与建设电动汽车充电站网络。-别克帖诺夫说。

总理表示，哈萨克斯坦拥有融入全球电动汽车电池生产链所需的原材料。

- 计划启动一项大规模球形石墨生产项目，球形石墨在电池生产中至关重要。工业部将与相关国家机构共同确保该项目按时投产。-他说。

此外，在最近访问中国期间，国家元首会见了电池生产领域的全球领导者宁德时代（CATL）的管理层。

- 该公司已确认计划在我国境内实施高科技生产。所有相关机构应密切监督该项目的实施情况。-总理说。

据此前报道，别克帖诺夫要求加快推进比亚迪电动汽车在哈萨克斯坦生产项目，并表示政府将为项目实施提供必要支持。