哈萨克斯坦柔道名将确认将参加洛杉矶奥运会

—我参加过三届奥运会，每一次都有着非同寻常的意义。但巴黎奥运会的这枚金牌，将永远是我职业生涯中最崇高的荣誉。这是多年付出、汗水与坚持的回报。-斯梅托夫写道。

他回顾了通往巅峰之路上的挫折与困难，提到在备战过程中，自己经历了牺牲和冒险。他坦言，为了追逐梦想，不得不放弃许多东西。

斯梅托夫表示，夺冠之后，生活开启了全新篇章：

—从那一刻起，我开始更多地关注自己，也把时间留给家人和亲人。巴黎这枚金牌让我坚信，没有什么困难不是我们不能克服的。-他说。

在贴文最后，斯梅托夫透露，自己已将目光投向2028年洛杉矶奥运会：

—我将全力以赴，在三年后的奥运赛场上再次为祖国带来激动人心的时刻。-他写道。

值得一提的是，耶勒多斯·斯梅托夫是哈萨克斯坦柔道界最具代表性的运动员之一，曾获得里约奥运会银牌、东京奥运会铜牌。而在巴黎，他终于圆梦，站在了最高领奖台。

【编译：阿遥】