京大团队称渐冻人症的新药实用化取得进展

据称在临床试验中，事先设定的两项主要评估项目均已达成，这一结果表明了药物的有效性。井上称“将尽一切努力，希望能早日带给患者”。据悉，将进一步详细评估结果，并考虑申请利用可迅速推进审查的“附带条件提前批准制度”。

此次临床试验以满足出现症状后两年以内等条件的26名患者为对象，使用慢性骨髓性白血病药物“博苏替尼”，持续24周。在主要评估项目中，利用显示运动机能良好程度的指标，将药效与ALS现有药物的临床试验中使用的安慰剂数据进行比较。结果表明，此次临床试验组确认机能下降得到抑制。在另一项分析中，至少有13人被认定病情发展得到抑制。

虽然部分患者出现了可能由“博苏替尼”导致的腹泻、肝功能障碍等，但并非此次试验特有。研究团队认为，这些情况都可通过调整用法用量和对症治疗应对，安全性上没有问题。