哈公民可在DARI.KZ应用程序上投诉药品价格过高的情况

哈通社/努尔苏丹/7月9日--哈萨克斯坦卫生部每六个月会审核一次零售和批发药品的价格上限。这避免了药品市场的投机和药品价格的不合理上涨。该命令规定，我国所有药房的药品价格均不得超过规定的限价。每种药物的价格另行规定。为了进行公众监督和价格控制，已经开发了应用程序«DARI.KZ»，每个公民都可以通过该程序检查药房中药品的价格是否合理。

如果发现药房中药品售价超出规定价格，则可以在«DARI.KZ»应用程序中发起投诉。所提交的投诉将由当地的哈萨克斯坦卫生部商品和服务质量监管安全委员会审查。自今年年初以来，«DARI.KZ»移动应用程序上已收到191条药品价格不合理的投诉。鉴于目前药房中药品供应紧张，经常出现试图进行投机活动的情况，因此各州政府已成立了监督小组，专门审查当地各药房的药品价格是否符合规定的零售和批发限价。

各地的商品和服务质量监管安全委员会将与哈萨克斯坦财政部金融监督委员会以及其他国家机构的员工一起对药店进行检查，察看药品和个人防护设备，包括口罩是否定价过高。

根据哈萨克斯坦共和国《行政犯罪法》规定，违反药品批发和零售规则，且没有对人体健康造成伤害者，对个人处以70倍按月计算指数的罚款，对官员处以100倍按月计算指数的罚款，对小型企业处以130倍按月计算指数的罚款，对于中型企业处以200倍按月计算指数的罚款，对于大型企业处以1000倍按月计算指数的罚款。

任何超过药品规定价格出售的情况，都将根据适用法律将其绳之以法。值得一提的是，哈萨克斯坦卫生部部长于2019年7月15日签署了104号法令《关于批准零售和批发药品的价格上限》，其中标明了各类药品的价格上限，可在卫生部商品和服务质量监管安全委员会以及«国家药品和医疗器械中心»的网站上找到，也可在哈萨克斯坦司法部监管框架中查找。

【编译：阿拉依】