哈萨克斯坦网络犯罪数量大幅上升

在上述时间段内，哈萨克斯坦共记录了65起违反个人数据保护法的行政案件，较2023年同期激增75.7%（去年同期仅为23起）。其中，61起案件已得到处理。行政责任判决的受罚人数也达到了61人，是去年同期的2.9倍。这些违法行为导致的罚款总额达到1010万坚戈，其中已收缴810万坚戈。

在刑事犯罪方面，2024年前七个月，共有49起侵犯个人隐私和违反哈萨克斯坦个人数据保护法律的案件被登记，比去年同期增长了19.5%。其中，共有11人被认定犯有相关刑事罪行，相较去年同期的5人，增幅显著。这些罪犯中包括1名16-17岁的青少年，3名21-29岁的成年人，3名30-39岁的成年人，2名40-49岁的成年人，以及2名50-59岁的成年人。

需要指出的是，失业人员在这些犯罪活动中占据了主要位置，共有8名失业人员参与了犯罪活动。此外，1名工人和1名学生也被列为违法者。

报告还指出，个人数据的泄露多发生在数字空间，即在线环境中。尽管如此，哈萨克斯坦6岁以上人口的数字素养水平正在稳步提升。2023年底，这一数字达到了88.3%，比前一年的86.3%有所提高。

从地区来看，首都阿斯塔纳的数字素养率最高，达到95.1%；紧随其后的是阿拉木图市（92.9%）以及突厥斯坦（92.8%）、乌勒套（91.8%）和库斯塔奈（91.7%）等州。相较之下，北哈州（78.7%）、西哈州（82.5%）和东哈州（82.6%）的数字素养率则较低。

【编译：达娜】