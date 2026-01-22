美新任驻哈大使首次致辞 以哈萨克语向公众问候

据斜体字网站报道，斯塔夫特大使在视频中用流利的哈萨克语说道：“亲爱的朋友们、同事们以及全体哈萨克斯坦人民，大家好。我是朱莉·斯塔夫特。能够出任美国驻哈萨克斯坦大使，我感到十分荣幸。”

随后，斯塔夫特大使转用英语继续致辞，视频同时配有哈萨克语字幕。她在讲话中介绍了自己的职业背景，表示作为一名职业外交官，曾先后在摩尔多瓦、吉布提、埃塞俄比亚、俄罗斯和波兰任职，并曾在美国国务院及白宫工作。

斯塔夫特表示，她将致力于推动美哈关系的进一步发展，同时也期待与家人一道更深入地了解哈萨克斯坦。

—我和家人都非常高兴能有机会亲身体验哈萨克斯坦的生活，感受这里深厚的文化底蕴与热情好客的传统，-她说。

此外，大使还表达了对哈萨克斯坦壮丽自然风光的向往，希望有机会领略辽阔草原、巍峨雪山以及纵横交织的江河湖泊。斯塔夫特女士同时表示，期待进一步学习和了解哈萨克斯坦的文化与民俗传统。

据此前报道，去年10月7日，美国参议院以51票对47票的结果批准任命来自俄亥俄州韦恩县的外交官朱莉·斯塔夫特为美国驻哈萨克斯坦大使。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于今年1月9日在总统府接受了美国驻哈大使朱莉·斯塔夫特递交的国书。

【编译：阿遥】