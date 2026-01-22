中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    16:42, 22 一月 2026

    美新任驻哈大使首次致辞 以哈萨克语向公众问候

    哈萨克国际通讯社讯）新任美国驻哈萨克斯坦大使朱莉·斯塔夫特21日通过视频发表了上任后的首份公开致辞。值得注意的是，她在致辞中以哈萨克语开场。相关视频已发布在美国驻哈萨克斯坦使馆的官方社交媒体账号上。

    Фото: Посольство и консульство США в Казахстане

    据斜体字网站报道，斯塔夫特大使在视频中用流利的哈萨克语说道：“亲爱的朋友们、同事们以及全体哈萨克斯坦人民，大家好。我是朱莉·斯塔夫特。能够出任美国驻哈萨克斯坦大使，我感到十分荣幸。”

    随后，斯塔夫特大使转用英语继续致辞，视频同时配有哈萨克语字幕。她在讲话中介绍了自己的职业背景，表示作为一名职业外交官，曾先后在摩尔多瓦、吉布提、埃塞俄比亚、俄罗斯和波兰任职，并曾在美国国务院及白宫工作。

    斯塔夫特表示，她将致力于推动美哈关系的进一步发展，同时也期待与家人一道更深入地了解哈萨克斯坦。

    —我和家人都非常高兴能有机会亲身体验哈萨克斯坦的生活，感受这里深厚的文化底蕴与热情好客的传统，-她说。

    此外，大使还表达了对哈萨克斯坦壮丽自然风光的向往，希望有机会领略辽阔草原、巍峨雪山以及纵横交织的江河湖泊。斯塔夫特女士同时表示，期待进一步学习和了解哈萨克斯坦的文化与民俗传统。

    据此前报道，去年10月7日，美国参议院以51票对47票的结果批准任命来自俄亥俄州韦恩县的外交官朱莉·斯塔夫特为美国驻哈萨克斯坦大使

    哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于今年1月9日在总统府接受了美国驻哈大使朱莉·斯塔夫特递交的国书

    【编译：阿遥】

