哈萨克斯坦大使出席第十四届中国对外投资合作洽谈会开幕式

据报道，本届外洽会的主题是“全球发展新机遇，共绘投资新蓝图”。

努雷舍夫大使在开幕式上向与会者介绍了哈中经贸、交通和投资合作的主要情况，以及为支持外国投资者和国家经济自由化所采取的措施。

哈萨克斯坦大使在讲话中强调，在加快经济结构改革的框架内，哈萨克斯坦致力于通过吸引投资、在农畜产品深加工领域建立新型高科技产业、发展采矿冶金和IT领域来开展有效的实际工作。大使特别指出了哈萨克斯坦总统托卡耶夫在国情咨文《公正哈萨克斯坦的经济方向》中提出的倡议。

Фото: 哈萨克斯坦驻华大使馆

中国产业海外发展协会会长和振伟、上合示范区党工委副书记、管委会常务副主任李刚、塞尔维亚前总统博里斯•塔迪奇、欧亚经济委员会一体化与宏观经济部部长谢尔盖•格拉济耶夫，哈萨克斯坦国家企业家协会阿塔梅肯主席巴塔洛夫，以及中国中央政府机构、科研和企业界代表，外交使团和国际组织高级外交官出席了活动。共有 2000 多位嘉宾与会。

活动最后，中国产业海外发展协会与哈萨克斯坦电子商务平台B2B Caravan、阿斯塔纳国际金融中心仲裁院签署了合作文件。

外洽会期间努雷舍夫大使还与香港特别行政区立法会议员梁熙和比亚迪储能业务海外销售总经理郭彬举行了会谈。