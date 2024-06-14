驻华大使出席“新疆历史与未来”国际论坛 强调中国哈萨克族的贡献

据哈萨克斯坦外交部消息，努雷舍夫大使在论坛的开幕式上发表了讲话，向论坛与会者们介绍了哈萨克斯坦与中国双边关系的现状和发展前景。

讲话中，大使着重关注了哈萨克斯坦与新疆之间蓬勃发展的合作关系，并强调指出，生活在新疆的160万哈萨克族裔是哈中两国交往的“金色桥梁”，为两国战略伙伴关系的深入发展做出了重要的贡献。

据悉，出席论坛的嘉宾包括中国国家民委主任潘岳、新疆自治区政府主席艾尔肯· 吐尼亚孜、北京大学党委副书记姜国华、中央民大和喀什大学校长，以及来自哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、中国、澳大利亚、埃及、德国、匈牙利、意大利、俄罗斯、美国、蒙古和其他国家的170多名专家学者。

据介绍，“中国新疆的历史与未来”国际论坛旨在推广该地区的考古发掘成果，促进国际交流和联合研究，使国际社会能够更好地了解新疆的文化和历史。

论坛框架下，哈萨克斯坦代表团成员参观了“喀什园区”经济开发区，了解了该地区的经贸潜力和与周边国家正在进行的贸易项目，并探讨了与哈萨克斯坦发展合作的前景。

喀什经济开发区现有注册企业4000多家，其中外贸企业250多家。喀什地区在新疆对外贸易中占据重要地位，2023年的统计显示，其进出口份额占到了新疆的23,4%。

【编译：木合塔尔·木拉提】