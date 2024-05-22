新加坡大使：托卡耶夫总统的访问将两国关系提升到新的水平

新加坡大使表示，这次访问将为加强两国伙伴关系开辟新的机遇。

-我认为，两国关系的优势和独特性在于托卡耶夫总统对我国的了解。年轻时，他曾多年在这边待过。也在这里交了很多朋友。他们期待与他见面，总统先生也没有忘记他们。我想，他对这个地方有着美好的回忆。他在这里度过了他人生的一部分，可以说这是他的成长时期。他与新加坡现任和前任领导人有着密切的联系，并预计很快举行会面。因此，我认为这是托卡耶夫总统有多重视友谊的唯一指标。这充分说明了他的性格和个性。他不仅在国家层面上，而且在私人生活中也从没有断过友谊。期待此访能够在相互理解和可持续发展的基础上推动两国关系迈上新台阶。-大使说。